A kertben (vagy akár az erkélyen, a balkonládák mellett) lenni és növényekkel foglalkozni az egyik legjobb stresszűző tevékenység, hiszen a kezünk mellett teljesen leköti a figyelmünket is, ezáltal segít a pillanatban maradni, a jelenre fókuszálni. Kertészkedés közben kiváló alkalom nyílik arra, hogy gyakoroljuk a mindfulnesst, azaz a tudatos jelenlétet, miközben észrevétlenül átmozgatjuk testünk porcikáit is. Bizony, az ültetés, a locsolás, az ásás aktív kikapcsolódást nyújt, ezért is jeleskedik a feszültség levezetésében. Egy, a British Journal of Sports Medicine folyóiratban korábban megjelent amerikai kutatás is igazolta, hogy már heti 10 perc kertészkedés érezhetően pozitív hatással volt az alanyok egészségére, és csökkentette a szívbetegségek kockázatát. A Journal of Health Psychology folyóiratban publikált tanulmányból pedig kiderült, hogy fél óra kertészkedés lényegesen nagyobb mértékben képes csökkenteni a kortizol szintjét a szervezetben, mint például az olvasás.

A palántanevelés remek stresszűző tevékenység! Fotó: Getty Images

Elfoglaltságot nyújt és közösséget teremt

Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a palántanevelgetés értelmet és célt ad a mindennapoknak, ezért kifejezetten ajánlott például egyedül élő idősebbeknek. A pandémia okozta bezártság és tétlenség érzését is remekül csökkenthetjük a friss levegőn való kertészkedéssel, miközben a boldogsághormonként is emlegetett dopamin és szerotonin szabadul fel az agyban, ami csökkenti a szorongást és hozzájárul a pozitív hangulathoz. Eközben a növények nevelgetése gondoskodásra és rendszerességre tanít, általa megtapasztalhatjuk a kontroll érzését, ami különösen jól jön a mostani, bizonytalansággal teli időkben.

És hogy még egy bónusz hatást említsünk, a kertészkedés közösségkovácsoló ereje is vitathatatlan. A közösségi oldalakon és fórumokon is számos olyan csoportot találni, ahol a növényekért, ültetését és kertészkedésért rajongók osztják meg egymással tapasztalataikat. Itt bátran segítséget kérhetünk, ha valahol elakadnánk, ami erősíti a valahova tartozás érzését, ráadásul a kialakuló beszélgetésekből könnyen szorosabb baráti kapcsolatok is születhetnek.

Megőrzi a mentális fittségünket

A növények gondozása az agyi funkciókra is kimutatható hatással van: fejleszti a koncentrációt és a memóriát, sőt az időskori demencia és azAlzheimer-kórmegelőzésében is fontos szerepet játszik. Egy 15 éven át tartó, közel háromezer résztvevő közreműködésével készült tanulmány igazolta, hogy a napi rendszerességgel végzett kertészkedés 36 százalékkal csökkentette a demencia kialakulásának kockázatát. Mi több, a növényekről való gondoskodás a már demenciával küzdő betegeknek is kifejezetten ajánlott, az ismerős mozdulatok ugyanis segítenek előhívni a régi emlékeket, a betegek kis időre újraélhetik a korábbi, kudarcok nélküli időket, ami képes átmenetileg csökkenteni az elveszettség érzését. Épp ezért az idősotthonokban is előszeretettel alkalmazzák a kertészkedést, mint terápiás eszközt a demens betegek kezelésében.

A palántanevelés lépései

Ha úgy döntöttünk, hogy belevágunk a palántanevelésbe, először is érdemes beszereznünk minden ehhez szükséges kiegészítőt. Kelleni fog pár kisebb méretű edény (ez lehet egy tisztára mosott tejfölös vagy joghurtos pohár, bármilyen műanyag vagy égetett cserépedény), amely alkalmas arra, hogy 5-10 centiméter vastagon megtöltsük földdel. Az ültetőközegből is jól nézzük meg, melyiket választjuk, a legjobb, ha kifejezetten palántaneveléshez ajánlott vagy B kategóriás virágföldet használunk. Végül jöhet a jó minőségű, megbízható forrásból származó vetőmag, és kezdődhet is a munka!