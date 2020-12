A legjobb ajándékok járvány idején

Az idei karácsony nem olyan lesz, mint a korábbiak: a járvány második hullámának csúcsán világszerte a távolságtartásra és az óvatosságra hívják fel a figyelmet, a meghitt ünnepi pillanatokat így sokan csak a telefonjukon vagy laptopjuk képernyőjén keresztül oszthatják meg a szeretteikkel. Főleg az idősebb és a krónikus betegséggel küzdő családtagok védelmében nehéz, de felelősségteljes döntéseket kell hoznunk, és kerülnünk kell a családi összejöveteleket, amelyeken könnyen átadhatjuk egymásnak a vírust. Érdemes az ajándékok vásárlásakor is figyelembe venni a jelenlegi vészhelyzetet és megfogadni néhány tanácsot.

Hogyan csomagoljuk az ajándékot?

A járvány ideje alatt nemcsak az ajándék kiválasztásakor, de annak csomagolásakor is fontos odafigyelni néhány fontos dologra. Kutatások már korábban is igazolták, hogy a koronavírus 28 napig is fertőzőképes maradhat bizonyos felületeken, így például bankjegyeken, mobiltelefonok képernyőin és a rozsdamentes acélon. Ez jóval hosszabb, mint például az influenzavírus esetén, amely szobahőmérsékleten nagyjából 17 napig életképes a hétköznapi felületeken.

Habár a vírusok jellemzően kis számban vannak jelen a környezetünkben lévő tárgyakon, és nem feltétlenül okozhatnak így megbetegedést, nem árt azért az óvatosság. Érdemes ezért az ajándékok csomagolásakor kiemelt figyelmet fordítani az újrahasznosításra: egy korábbi években már használt, valamelyik szekrényben félretett karácsonyi táska az idei ünnepek alatt is jó szolgálatot tehet. Ha mégis csomagolópapírt kellene beszerezni, érdemes azt a megszokottnál korábban, akár már december első felében beszerezni. Az otthonunkban jóval kevesebb kórokozó tapadhat rá, mint egy üzletben, amelyben naponta több száz ember megfordul. Az internetről megrendelt, házhoz szállított termék csomagolását is érdemes fertőtlenítővel átkenni és néhány napig "pihentetni", habár a járvány kitörése óta a csomagküldő cégek is kiemelt figyelmet fordítanak. Persze nem minden ajándékot kell becsomagolni, a kézzel fogható dolgok mellett írunk néhány ötletet a digitális megoldásokra is.

Egészségvédő szerek

Tulajdonképpen az egész 2020-as év az egészségünk megőrzésének jegyében telt, így ésszerű döntés lehet karácsonyra is ebben a szellemiségben ajándékokat válogatni. A különböző vitaminok és ásványi anyagok pótlására szolgáló készítményeket például már egy csomagban is megvásárolhatjuk. Webes rendelés esetén néhány kattintással összegyűjthetjük a kívánt portékát, egyes patikák pedig a házhozszállítást is vállalják.

A járvány hónapjaiban valóságos hiánycikké váltak a kézfertőtlenítők, ami miatt a közelmúltban a magyar kereskedelemben is bővült ennek piaca. A nagyobb elektronikai szaküzletben több olyan érintésmentes adagoló közül is választhatunk, amelyek használatával a háztartásokban élők sem veszélyeztetik egymást. Elég csak az érzékelő elé emelnünk a kezünket, és az már adagolja is a szükséges mennyiséget. Érdemes körülnézni az egészségvédő okoseszközök között, anyagi lehetőségeinktől függően számtalan eszköz között válogathatunk okosórán és -karkötőn át vérnyomásmérőkig, mérlegekig.

Idén a karácsony is más lesz, mint amit megszoktunk. Fotó: Getty Images

Támogassuk a másik hobbiját

A járvány miatti önkéntes karantén kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy mindenki egy kicsit több figyelmet és időt fordíthasson a hobbijára. Sokan a festészetben mélyedtek el, míg mások például egy hangszeren kezdtek el játszani. Támogassuk a szeretteinket olyan termékekkel, amelyek segíthetnek nekik ebben: legyen az egy minőségi ceruzakészlet, festékek vagy állványok, erősítők, esetleg online kurzusok.

Elektronikus olvasnivalók

Az otthon töltött heteket akár olvasással is elüthetjük, sokan örülhetnek ilyen jellegű ajándékoknak is. Meglephetjük a szeretteinket magazin-előfizetéssel, vagy valamilyen online sajtótermékre is befizethetünk a nevükben. Könyvet is egyre többen olvasnak e-book olvasó segítségével, egy ilyen eszközt több tízezer oldalnyi tartalommal tölthetünk fel, így tulajdonképpen egy egész könyvtárat sűríthetünk bele egy tablet nagyságú szerkezetbe.

Streaming előfizetés

A filmrajongók számára fájó veszteség volt a mozik bezárása, igaz, az utóbbi hónapokban a forgalmazók is sorra eltolták a legnagyobb filmek vetítésének dátumát, így nem is lett volna mit nézni. A különböző streaming szolgáltatók kínálata azonban szinte végtelen mennyiségű tartalmat kínál a régi és újabb filmekből és sorozatokból, nem véletlenül ugrott meg jelentősen a tavaszi első hullám óta az előfizetők száma. Ha valamikor, akkor most az ünnepek alatt mindenképpen érdemes elgondolkodni egy ilyen ajándékon is, hiszen a járvány még valószínűleg a jövő év első felét is meghatározza majd, így még sokáig az otthonunk "rabjai" lehetünk.

Online kurzusok

A lezárások és az online oktatás miatt a diákoknak sokkal nehezebbé vált a szükséges ismeretek megszerzése az eddigieknél. Ráadásul az iskola utáni plusz elfoglaltságok - táncórák, hangszerleckék - is mind az online térre költöztek, az oktatónak pedig a kamerán keresztül kell több-kevesebb sikerrel instruktálni a gyerekeket. Ezeket a különórákat segíthetik azok az online kurzusok, amelyek kimondottan a számítógép előtti tanuláshoz készültek, így a jelenlegi helyzetben is tökéletesen használhatóak. Vannak olyan oldalak, amelyek kimondottan ilyen kurzusokat gyűjtöttek össze, és viszonylag kis összegért előfizethetünk a tartalmaikra. Igaz, ezek nagy része angolul elérhető csak, az előfizetés előtt mindig járjunk utána, hogy szükséges-e nyelvtudás a megértésükhöz.