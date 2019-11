A csőtörést így előzhetjük meg télen

A télen nem lakott ingatlanoknál fontos a vízhálózat és a vízmérők víztelenítése, valamint a vízmérőakna letakarása, szigetelése. Az esetleges károk megelőzése vagy mielőbbi észlelése érdekében azonban az ingatlan rendszeres ellenőrzése is javasolt.

Kellő felkészüléssel megelőzhetjük a téli csőtörést. Fotó: iStock

Fontos a szigetelés

A télen is lakott ingatlanoknál szintén fontos a vízmérőakna szigetelése. Érdemes azokra a vezetékszakaszokra is figyelni, amelyek kevésbé védett helyen - például pincében vagy falon kívül - vannak. Célszerű ezeket is szigetelőanyaggal védeni. A kerti csapokat is vízteleníteni kell. Bár a telepített öntözőberendezések fagyállóak, de élettartamukat meghosszabbíthatja, ha víztelenítik ezeket.

Mire figyeljünk?

A szervezet tanácsai szerint érdemes ellenőrizni a vízmérőt, amikor az idő a nagy hideg után enyhülni kezd. Valószínűleg csőtörés történt, ha nem forog a mérő csillagkereke, amikor megnyitják a csapot, vagy szilánkosra tört a vízmérő üvege, esetleg eldeformálódott a számlálószerkezet, illetve a lakásban nem folyik a víz.

Jó, ha tudjuk, hogy a felhasználó számláját terheli minden olyan vízelfolyás, ami a bekötővezeték fogyasztó felőli végpontja után a hálózaton keletkezett. A veszteséget ugyanis az ő birtokán lévő hálózat meghibásodása okozta.