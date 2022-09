A legegészségesebb sajtok

A sajt kiváló fehérjeforrás, emellett egészséges zsírokban, kalciumban, valamint D- és B-vitaminokban is bővelkedik. Egyes típusai ráadásul probiotikumokban is gazdagok. Kutatások szerint napi 40 gramm sajt fogyasztásával még a szívbetegségek és a stroke kockázatát is csökkenthetjük. A jótékony hatások kiélvezéséhez azonban ajánlott jól megnézni, hogy mit veszünk le a boltok polcairól. Az ömlesztett sajtok ugyanis rengeteg adalékanyagot tartalmaznak, például színezéket, tartósítószert és emulgeálószert. Ezzel szemben az igazi sajtok összetevőinek listája igen rövid, és jóval kevesebb nátriumot tartalmaznak.

Az alábbiakban hét olyan sajtfajtát mutatunk be a Men’s Health gyűjtése alapján, amelyekre táplálkozási szakértők is rábólintottak, tehát bátran ehetjük őket egészséges étrendünk részeként – persze csak mértékkel.

A sajt is lehet egészséges, csak tudni kell, melyiket érdemes választani. Fotó: Getty Images

Túró

Meglepő lehet, hogy a túróval kezdjük a listát, pedig ez is egy sajtféle: egy lágy, kenhető állagú, érlelés nélküli friss sajt. Ráadásul nem is akármilyen: egyetlen csészényi zsírszegény túró elfogyasztásával 24 gramm fehérjét és mindösse 183 gramm kalóriát juttatunk be a szervezetünkbe – nem csoda, hogy ez az élelmiszer olyan népszerű a testépítők körében. Az élőflórás túrók emellett probiotikumban is gazdagok, ennek köszönhetően javítják az emésztést, erősítik az immunrendszert, illetve támogathatják a fogyást is. Gyümölccsel vagy tésztával ajánlott fogyasztani.

Parmezán

Ha izgalmas ízekre vágyunk, egy kis parmezánnal bármilyen ételt fel lehet dobni. Egy evőkanál parmezán 32 kalóriát és 2 gramm fehérjét tartalmaz.

Kecskesajt

A kecsketejből készített, érlelt sajtnak is igen magas a fehérjetartalma. Egy 30 grammos adag elfogyasztásával 6 gramm fehérjét és 102 kalóriát nyerünk. Nagy előnye, hogy a kecsketejben található zsírok gyorsabban felszívódnak, mint a tehéntejben lévők, ezért hamarabb eltelítenek, magyarán kevesebbel is jóllakunk.

Amikor átállnak a vegán étrendre és életmódra, sokak számára a sajtok elhagyása az egyik legnehezebb feladat. Bár egyre több gyártó igyekszik az eredetihez ízben és textúrában is mindinkább hasonlító vegán sajtokat előállítani, ez utóbbiak tápanyagtartalma még sok tekintetben némi kivetnivalót hagyhat maga után. Mutatjuk, mi van a vegán sajtokban.

Grana Padano

A Grana Padano egy érlelt olasz sajt. Ha 30 grammot megeszünk belőle, azzal 11 gramm fehérjét és 122 kalóriát viszünk be a szervezetünkbe. Kiváló kiegészítője lehet a salátáknak, a rántottának és a sült zöldségeknek. Egy tanulmány ráadásul azt is kimutatta, hogy akik naponta megesznek ekkora mennyiséget ebből a sajtból, azoknak javulhatnak a vérnyomásértékeik.

Svájci sajt

Már napi egyetlen szelet svájci sajt is remek választás lehet. Tegyük ezt a reggeli szendvicsünkbe, és máris kilenc grammal megnöveltük a fehérjebevitelünket, cserébe viszont mindössze 110 kalóriát viszünk be vele.

Brie

30 grammnyi brie sajt csupán 95 kalória, viszont 6 gramm fehérjét tartalmaz. Remek választás előételként, főként egy kevés házi lekvárral.

Feta

Egy 30 grammos adag négy gramm fehérjét tartalmaz. Bátran szórjuk salátánk tetejére, vagy keverjük össze tésztával, fekete olívabogyóval és extra szűz olívaolajjal.

Mozzarella

Mozarellából több fajtát is találunk. Ha a teljes tejből készült változatból fogyasztunk el 42 grammot, azzal 9 gramm fehérjéhez jutunk. A zsírcsökkentett verzióból ugyanekkora mennyiség 10, a zsírmentes mozarella pedig 13 gramm fehérjét tartalmaz.

A táplálkozási szakértők ugyanakkor arra is figyelmeztettek, hogy egyik sajtfajta fogyasztásával sem szabad túlzásba esni, bármilyen finomak is. Az aranyszabály ugyanis itt is igaz: a jóból is megárt a sok.



