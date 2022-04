Zivataros hétvége elé nézünk

A hétvégi időjárás nem kedvez majd a kirándulásoknak, csapadékos, borús napokra számíthatunk - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. A nagyobb mennyiségű csapadékot helyenként jégesők is kísérhetik.

Kelleni fog az esernyő

Pénteken többnyire erősen felhős vagy borult idő lesz a jellemző, de átmenetileg szakadozottabbá, gomolyosabbá válhat a felhőzet. Egyre nagyobb területen elered az eső. Átmeneti szünet után a kora délutáni óráktól előbb délen, majd északabbra is már záporok, zivatarok formájában érkezik a csapadék. Egy-egy intenzívebb gócot jelentős mennyiségű csapadék, jégeső is kísérhet lokálisan. A keleties szél többfelé megélénkül, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, azonban a déli, délkeleti területeken magasabb értékek is előfordulhatnak. Késő estére 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet.

A hétvégi időjárás nem kedvez majd a kirándulásoknak. Fotó: Getty Images

Szombaton reggel és délelőtt még zömmel erősen felhős vagy borult idő lesz, később egyre nagyobb területen szakadozottá válik a felhőtakaró. Napközben már csak elszórtan, elsősorban a középső és keleti megyékben várható eső, zápor. Az északi, északkeleti szél megélénkül. Délutánra 14 és 19 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Eleinte változóan felhős idő várható főleg keleten hosszabb napos időszakokkal, majd a nap második felében egyre többfelé megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Délután egyre nagyobb területen alakulhat ki zápor, zivatar. A déli, délnyugati szél többfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon helyenként viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 10 fok között alakul, délután általában 19 és 25 fok közé melegszik fel a levegő, de északkeleten néhol csak 16, 18 fok valószínű.