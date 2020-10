Zivatarokra itt kell majd számítani

Csütörtökön dél felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, de kezdetben keleten, északkeleten lehet még néhány órás napsütés - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzésében. Délnyugat felől egyre többfelé várható eső, zápor, sőt a délután második felében délen esetleg zivatar is kialakulhat; időnként megélénkül az északkeleti szél. A hőmérséklet kora délután északnyugaton, nyugaton 10 és 13, míg másutt 14 és 18 fok között alakul, de délkeleten akár 20 fok is lehet. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl le a levegő.

Esőre, néhol zivatarokra készülhetünk. Fotó: Getty Images

Pénteken gyengén és erősen felhős területekre, illetve időszakokra is számítani lehet. Kezdetben több helyen, majd főleg északon szórványosan előfordul eső, zápor. A Dunától keletre néhol zivatar is kialakulhat. Főleg hajnalban, reggel több helyen valószínű párásság, köd, rétegfelhőzet is. Az északnyugati, nyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 11 és 16 fok között várható, de északkeleten 17, 18 fokot is mérhetnek.