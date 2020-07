Zivatarok, viharos szélrohamok jönnek

Csütörtökön nyugat felől egyre nagyobb területen növekszik meg a felhőzet, a legtöbb napsütés a Tiszántúlon várható - írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat. Elszórtan alakulhat ki zápor, helyenként zivatar. Késő délután átmenetileg csökken a felhőzet, és már csak a Tiszántúlon lehet néhol csapadék, majd késő estétől a Nyugat-Dunántúlon újra beborul az ég, és többfelé elered az eső. Az északnyugati szelet többfelé erős lökések kísérik, zivatarok környezetében viharos szélrohamok is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 29 fok között alakul, késő estére 16, 22 fokra hűl le a levegő.

A következő napok időjárását az eső és a szél uralja majd. Fotó: Getty Images

Pénteken a nap első felében erősen felhős vagy borult idő várható, és kiterjedtebb csapadékzóna vonul kelet felé. Késő délelőttől nyugat felől szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és nyugaton délután már csak egy-egy zápor lehet. A Tiszántúlon azonban még este is sok lesz a felhő, és ott még több helyen is eshet az eső. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik, zivatar környékén viharos széllökés is előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.