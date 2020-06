Zivatar és felhőszakadás lesz

Kedden a nap első felében még többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, inkább csak helyenként és rövid időre szakadozhat fel a felhőtakaró - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. Délutántól azonban gomolyosodik a felhőzet, és a legtöbb helyen néhány órára kisüt a nap. Több helyen valószínű eső, zápor, az ország keleti felében zivatar is. A Dunántúlon az északnyugati szelet kísérhetik élénk, olykor erős lökések. Intenzívebb záporok, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökés is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 21 és 27 fok között valószínű, de a tartósabban felhős tájakon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Késő estére 15 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet.

Kedden több helyen valószínű eső, zápor, az ország keleti felében zivatar is. Fotó: Getty Images

Szerdán eleinte erősen felhős lesz az ég, majd csökken és gomolyosodik a felhőzet, hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Többfelé várható csapadék: a Dunántúlon eső, zápor valószínű, a Dunától keletre zivatar, felhőszakadás is lehet. Az északnyugati szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22, 27 fok között alakul.