Visszatér a rekkenő hőség

Hétfőn többnyire 25 Celsius-fok fölött alakul a napi átlaghőmérséklet, sőt az Alföldön és a Mezőföldön a 27 fokot is meghaladhatja. Emiatt Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Somogy és Tolna megyében másodfokú figyelmeztetés van érvényben - figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat. Budapestre, Pest, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Veszprém és Zala megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Az előrejelzés szerint a nappali csúcsértékek 30-37 fok között alakulnak. Késő estére általában 23 és 28 fok közé hűl le a levegő. A következő napokban fokozódik a kánikula.

Tovább melegszik a levegő

Kedden fátyol- és gomolyfelhők mellett többórás napsütésre lehet számítani. Helyenként előfordul záporeső, zivatar. A déli, délnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik, de zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 37 fok között várható.

A következő napokban fokozódik a kánikula. Fotó: Getty Images

Szerdán is sok napsütésre számíthatunk fátyol- és gomolyfelhőkkel. Elvétve előfordulhat zápor, zivatar, nagyobb eséllyel az északi megyékben. A délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is lehetnek. A minimum-hőmérséklet 15 és 23, a maximum 31 és 38 fok között alakul. Hasonló időre számíthatunk a hét második felében is, 38-39 fok körüli csúcsértékekkel.