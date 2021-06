Visszatér a rekkenő hőség

Területenként változó lesz ma az ország időjárása: a Dunántúlon kevés felhőre és sok napsütésre számíthatunk, a Dunától keletre azonban több gomolyfelhő képződhet, illetve a Tiszántúlon néhol átmeneti jelleggel erősen felhős időszakok is lehetnek - írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat. Emellett a Dunától keletre néhol futó zápor is kialakulhat, illetve a keleti megyékben a szél is megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20-25 fok között alakul.

A hét második felére erőteljesen felmelegszik az idő. Fotó: Getty Images

Éjszaka már jobbára felhőtlen, csapadékmentes időre van kilátás, és a légmozgás is mérséklődik. A levegő hőmérséklete késő estére 12-17, hajnalra 8-14 fokig hűl vissza, bár az észak-magyarországi medencékben ennél alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. Holnap sok napsütés várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. A keleti határvidéken még egy-egy zápor esetleg kialakulhat, másutt viszont nem lesz csapadék. A nappali csúcshőmérséklet 25-29 fok között alakul.

Szerdára ismét napos időt jósolnak a meteorológusok. Északkeleten egy-egy zápor előfordulhat, másutt azonban nem várható csapadék. A Dunától keletre nagy területen megélénkül az északkeleti szél, ezzel együtt folytatódik a felmelegedés, és immár 27-31 fok közötti nappali maximumokat mérhetünk.

A hét második felében szinte végig megmarad a melegedő tendencia a jellemzően csapadékmentes időben. Pénteken és szombaton már a 35-36 fokot is elérheti a legmagasabb nappali hőmérséklet. Vasárnap aztán hol erősebb, hol gyengébb gomolyfelhő-képződésre van kilátás, amihez helyenként egy-egy zápor, zivatar is társulhat, valamint a délkeleti szél is nagy területen megélénkül. A délutáni órákra azonban ismét 29-35 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála.