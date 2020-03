Visszatér a napsütés

A március végén szokatlan, havas és hideg időjárásnak vége, péntektől melegedésre és sok napsütésre számíthatunk - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. Csütörtök délelőtt még változatlanul felhős marad az idő, bár a nap már helyenként előbúlyik rövidebb időre. Napközben többórás napsütés várható változó mennyiségű és vastagságú felhőzettel, amely északkelet felé haladva lesz egyre vékonyabb.

A kerti munka is kellemesebb a napsütéses időben. Fotó: Getty Images

Számottevő csapadék már nem valószínű, legfeljebb a nyugati, délnyugati határ mentén fordulhatnak elő kisebb esőzések. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 6 és 11, a Dunától keletre 11 és 16 fok között valószínű, de a keleti határ mentén 17, 18 fok sem kizárt. Késő estére többnyire 1 és 9 fok közé hűl le a levegő.

Ismét kitavaszodik

Péntek délelőtt főleg a nyugati országrészben erősen felhős lesz az ég, majd arrafelé is fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet, és kisüt a nap. Csapadék ezen a napon sem valószínű, a keleti, északkeleti szelet élénk, elsősorban délnyugaton erős lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul. Szombaton és vasárnap több-kevesebb napsütésre lehet számítani fátyol- és gomolyfelhőkkel, a hőmérséklet azonban tovább emelkedik, az ország déli részén elérheti a 20 fokot is.