Visszatér a napsütés

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése szerint ma egyre inkább megnövekszik a felhőzet, illetve elered az eső a keleti országrészben. Eközben a Dunántúlon a délelőtt folyamán fokozatosan megszűnik a csapadék, majd több órára kisüt a nap. A Dunától keletre délutánig borult marad az ég, többfelé kell esőre, záporra, egy-egy zivatarra is számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 27 fok között valószínű: 20 fok alatti értékek a tartósabban csapadékos északi tájakon, 25 fok fölötti maximumok pedig délelőtt a keleti határszélen lehetnek.

A keleti országrészben még délután is borult lehet az idő. Fotó: iStock

Késő este a keleti határ közelében még felhős lehet az idő, néhol eshet is, ezt leszámítva azonban mindenhol derült vagy legfeljebb kissé felhős lesz az ég. Hajnalra a levegő hőmérséklete 7-14 fok közé süllyed vissza. Holnap már túlnyomóan derült, napos, száraz időben lesz részünk, napközben a hőmérséklet 23-26 fokig emelkedik. Hasonlóan alakul majd a csütörtök is, de pénteken is csupán helyenként zavarhatják meg záporok az enyhe nyár végi meleget.

Ami a hétvégét illeti, szombaton közepesen és erősen felhős területek és időszakok egyaránt előfordulhatnak, esőre ugyanakkor csak elszórtan kell számítani. Az északi, északnyugati szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik, de a nappali csúcshőmérséklet így is 20-26 fok között várható. Vasárnap már több helyen kialakulhat eső, zápor, miközben a hőmérő higanyszála továbbra is 19-25 fokig emelkedik majd napközben.