Visszatér a jó idő, 30 fok is lehet

Jellemzően napos időben lehet ma részünk, a képződő gomolyfelhőkből pedig főként a déli megyékben alakulhat ki egy-egy zápor, zivatar - olvasható a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala előrejelzésében. Időnként élénk lesz az északi, északkeleti szél, illetve zivatarok környezetében erős, viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű, majd késő estére 13-19 fok közé hűl vissza a levegő.

A héten többnyire szép, napos időre számíthatunk. Fotó: Getty Images

Szerdán csak kevés fátyol- és gomolyfelhő takarja majd az eget, így ismét sok napsütésre számíthatunk csapadék nélkül. Mérsékelt marad a légmozgás is, a hőmérséklet pedig a hajnali 10-15 fokos minimumok után 25-29 fokig melegszik napközben. Hasonló időjárás várható csütörtökön is, bár ezúttal már megélénkül a nyugati, délnyugati szél, sőt, elsősorban az ország északkeleti részén erős lökések is lehetnek. A nappali maximumok 27 és 31 fok között alakulnak.

Ami a hét végét illeti, pénteken egy hidegfront hatására erőteljes gomolyfelhő-képződést jeleznek előre a meteorológusok, és szórványosan záporeső, zivatar is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, zivatarok környezetében meg is erősödik, akár viharossá fokozódik az északnyugatira forduló szél. A délutáni órákban északnyugaton 25, délkeleten 32 fok körüli csúcshőmérséklet várható.

Szombaton már ismét sok napsütésre van kilátás. Helyenként még előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, valamint több helyen megélénkül, átmenetileg meg is erősödik az északi, északnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet a hajnali 8-15 fokos minimumok után 22-27 fok között valószínű. Vasárnap napos, gomolyfelhős időre van kilátás számottevő csapadék nélkül. Kora délután 22-27 fokot olvashatunk majd le a hőmérőkről.