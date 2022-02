Újabb hidegfront érkezik, melynek hatására ismét többfelé lesz erős, akár viharos a szél - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat. Országos, középtávú előrejelzésük szerint a hétvégén mínuszokra is készülni kell és helyenként napközben is csak plusz 6 Celsius-fokig melegszik a levegő. Néhol zápor, a hegyekben hózápor is lehet, de napsütésre is számíthatunk.

Záporra, hózáporra is számíthatunk

Pénteken hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Csapadék nem valószínű, legfeljebb nyugaton fordulhat elő gyenge eső, északkeleten egy-egy zápor. A keleti tájak kivételével erős, viharos közeli széllökésekre kell készülni. A leghidegebb órákban általában mínusz 4 és plusz 3 fok között alakul a hőmérséklet, de a keleti, fagyra érzékeny helyeken mínusz 8 fok is lehet. Napközben plusz 6 és 13 fok között várhatók a csúcsértékek.

A reggelek ismét hűvösek lesznek. Fotó: Getty Images

Szombaton az északnyugati, északi tájak kivételével az ország többi részén felhős időre van kilátás. Néhol előfordulhat zápor, a hegyekben hózápor. A légmozgás élénk, főként a Nyugat-Dunántúlon erős lesz. Hajnalban mínusz 6 és plusz 3 fok közötti értékeket mérhetnek Kora délutánra 6 és 11 fok közé melegszik fel a levegő.

Vasárnap a déli, délkeleti országrészben maradhatnak egész nap felhős tájak. A déli megyékben gyenge eső is előfordulhat. Máshol napos, gomolyfelhős idő valószínű. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 5 és plusz 3, a legmagasabb hőmérséklet plusz 6 és 11 fok között várható - olvasható az előrejelzésben.