Viharos széllökésekkel jön a zivatar

Hosszabb-rövidebb napos időszakok mellett nagyrészt közepesen vagy erősen felhős időre számíthatunk. Az Orzságos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése szerint, több helyen várható záporeső, szórványosan zivatar is kialakul. Zivatar környezetében erős vagy viharos széllökések is lehetnek, egyébként csak helyenként élénkül meg az északias szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között várható. Késő estére általában 18 és 23 fok közé hűl le a levegő.

Alapvetően kellemes nyári idő lesz szerdán, melyet csak néhol zavarnak meg záporok, zivatarok.

Fotó: Getty Images

A változékony idő estére is megmarad, amikor is erősen és gyengén felhős időszakok és területek váltakoznak, elszórtan valószínű záporeső, egy-egy zivatar is kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. Az előrejelzés szerint, a hőmérséklet hajnalban 12 és 19 fok között várható.

Végre kisüt a nap

Bár csütörtökön délnyugaton helyenként még erősebben felhős tájak is lesznek, az ország nagy részén azonban több órás napsütés valószínű gomolyfelhőkkel. Délnyugaton szórványosan várható záporeső, zivatar, másutt legfeljebb egy-egy zápor fordul elő. A szél csak zivatarban erősödhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.