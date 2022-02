Viharos széllel indul a hét

Délelőtt fokozatosan csökkenni kezd a felhőzet, így az ország nagyobb részén több órára kisüthet ma a nap. Kivételt a keleti területek képeznek, ahol estig felhős maradhat az ég. Reggel és délelőtt még többfelé eshet eső, zápor, majd a csapadék egyre inkább északkeletre korlátozódik, ahol záporesőre, hózáporra, zivatarra is számítani lehet - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. Napközben a szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, illetve meg is erősödik. A Dunántúlon és a Duna-Tisza közén viharos erejű légmozgás is lehetséges. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7-8 fok körül alakul.

Szeles időre, de sok napsütésre számíthatunk az elkövetkező napokban. Fotó: Getty Images

Éjszaka már többnyire derült vagy gyengén felhős időre van kilátás. A Dunántúlon és a Duna-Tisza közén továbbra is erős lehet az északnyugati szél. A levegő hőmérséklete késő estére mínusz 2 és plusz 5, hajnalra mínusz 5 és plusz 4 fok közé hűl vissza. Fagypont alatti értékek a szélcsendesebb területeken valószínűek. Kedden kezdetben napos idő várható, napközben viszont erősebben megnövekszik a felhőzet. Néhol zápor, hózápor is kialakulhat, valamint ismét erős északnyugati szélre számíthatunk. A Dunántúlon és Budapest környezetében viharos széllökések is lehetnek, estére azonban országszerte mérséklődik a légmozgás. A nappali csúcshőmérséklet 6 és 9 fok között valószínű.

Szerdán reggel, délelőtt a felhőzet lassanként csökken, így napos időben reménykedhetünk, amelyet csupán kevés gomolyfelhő zavar meg. Előző éjszaka - elsősorban északkeleten - még előfordulhat kisebb eső, zápor, de napközben már sehol sem valószínű számottevő csapadék. Élénk, helyenként erős lesz ugyanakkor az északnyugati szél. A levegő hőmérséklete a hajnali mínusz 1 és plusz 7 fok közötti minimumok után 9-15 fokig emelkedik napközben. Csütörtökre virradóra az északkeleti megyékben foltokban köd képződhet, amelynek feloszlása után túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes időjárás várható. Csupán a megélénkülő nyugati, délnyugati szél ronthatja a komfortérzetünket a szabadban. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 9 és 14 fok között alakul.