Hétfőn többnyire napsütéses, fátyolfelhős időnk lesz, a hét közepéig ugyanakkor sokat hűlhet a levegő hőmérséklete és országszerte záporok csapnak le - olvasható ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

A záporok is megszaporodnak szerdáig

Szórványosan záporok, néhol zivatarok azért ma is kialakulhatnak, többnyire azonban napsütéses, fátyolfelhős időnk lesz országszerte. Estére többnyire összeesnek a gomolyfelhők, de néhol maradhatnak felhősebb körzetek. Ezzel együtt a csapadékhajlam is csökken. A délnyugati szél északnyugatira fordul és nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Zivatarokat átmenetileg viharos erejű széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. Késő estére 6 és 13 fok közé hűl le a levegő.

Többfelé csaphatnak le záporok, zivatarok a következő napokban. Fotó: Getty Images

Kedden a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok lesz a napsütés, a nyugati, délnyugati megyékben várható több felhő, de ott is több órára kisüt a nap. Estefelé nyugat felől felhősödés kezdődik. Az esti órákig legfeljebb egy-egy zápor, zivatar fordulhat elő, majd a Dunántúlon egyre többfelé ered el az eső. Az északnyugati, nyugati szél néhol megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 22 fok között valószínű, a nyugati, délnyugati megyékben lesz a hűvösebb.

Szerdán az ország nyugati, délnyugati kétharmadán erősen felhős vagy borult idő valószínű, másutt kevesebb, vékonyabb felhőzetre számíthatunk. A nyugati, délnyugati megyékben ismétlődő eső, zápor várható, egy-egy zivatar is lehet, jelentős mennyiségű csapadék is eshet. Északkelet felé haladva kisebb eséllyel és kisebb mennyiségben fordulhat elő csapadék. Az északi, északkeleti szél sokfelé lesz élénk, helyenként erős. A hőmérséklet hajnalban 5, 11 fok között, délután a tartósan esős tájakon 10, a kevésbé felhős helyeken 20 fok közelében alakul.