Újabb zivatarok csapnak le

Változékony, esős időre számíthatunk a következő napokban - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből. Ma délután főleg az ország középső és déli részén eshet nagyobb mennyiségű csapadék, a hét vége felé viszont enyhül az idő.

Enyhül az idő a hét végére

Szerda délelőtt a Dunántúlon, Duna-Tisza közén, később már keletebbre is számíthatunk esőre, a Tiszántúlon zivatarra is. A legtöbb csapadék - több tíz milliméter - a Dél-Dunántúlon és a középső tájakon várható. A szél a Dunántúlon északnyugatira fordul és megélénkül, a magasabb helyeken megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 12 és 15, keletebbre 15 és 21 fok között alakul. A Dunántúlon néhol a hajnali, reggeli órákban áll be a csúcsérték. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl le a levegő.

Szerdán főleg az ország középső és déli tájain hullhat sok csapadék. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Csütörtökön nyugat felől tovább szakadozik a felhőzet, a napsütés mellett gomolyfelhők képződnek, de keleten csak délután süt ki a nap. Kezdetben keleten még több helyen várható eső, zápor, majd délután ott is megszűnik a csapadék. Az északnyugati szelet sok helyütt erős, néhol viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között valószínű.

Számottevű mennyiségű csapadék pénteken már nem várható, a fátyol-, illetve gomolyfelhők mellett végre a nap is kisüt. Szombaton már jóval felhősebb lesz az ég, nagyobb mennyiségű csapadék azonban csak vasárnap délutántól várható, elsősorban az ország nyugati végében. A hőmérséklet 14 és 22 fok között alakul a hétvégén, vasárnap lehet egy kicsit hűvösebb.