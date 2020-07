Az elmúlt napokban megszokott, kellemes időjárás helyett borús, csapadékos időre számíthatunk a hét második felében - olvasható ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből. Szerdán még az ország nagy részében derűs idő lesz, egy-egy zápor, esetleg zivatar legfeljebb késő délutántól sodródhat be a nyugati határszélre. Általában gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, de a Kisalföld térségében megélénkülhet a déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul. Késő estére 16 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet.

Változékony időnk lesz

Csütörtöktől azonban északnyugat felől fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet és főként a Dunántúlon és északon alakul ki zápor, zivatar. A nyugati, északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 22, 29 fok között alakul. Borús marad az idő pénteken is, napközben északnyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet. Több helyen várható eső, zápor, esetleg zivatar. Az északnyugati szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11, 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19, 24 fok között várható.

A hét második felében újabb zivatarok csapnak le. Fotó: Getty Images

A meteorológusok előrejelzése szerint hasonlóan változékony időre számíthatunk a hétvégén is. Szombaton a legmagasabb nappali hőmérséklet 21, 27 fok között alakul majd, főképp a keleti országrészben marad felhős az idő, ezeken a területeken csapadékra is számíthatunk. Gomolyfelhős, helyenként napos idő lesz vasárnap is, záporokra az ország keleti és nyugati végein számíthatunk majd.