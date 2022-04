Újabb záporok érkeznek

Kevés napsütésnek örülhetünk a hét utolsó napjaiban, országszerte borús, csapadékos időre kell készülni - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. A levegő azonban nem hűl vissza jelentősebben.

Újabb zivatarok várhatóak

Pénteken általában borult lesz az ég, de a déli, délkeleti megyék fölött időszakosan elvékonyodhat a felhőtakaró, ott szűrt napsütés is lehet. Újabb csapadékzóna vonul kelet felé, amely a déli órákra várhatóan elhagyja a Dunántúlt, este már inkább csak az északkeleti megyékben lehet további eső, zápor, de a déli, délutáni órákban az Alföldön néhol akár zivatar is kialakulhat. A csúcshőmérséklet nyugaton és középen 8 és 13, keleten 14 és 19 fok között alakul, azonban a keleti határ mentén még ennél is kissé melegebb lehet. Késő estére 4 és 9 fok közé hűl le a levegő.

Csapadékos időre számíthatunk a következő napokban. Fotó: Getty Images

Hasonló időre számíthatunk a hétvégén is, szombaton is országszerte borús, felhős lesz az ég, néhol időnkénti felszakadozásokkal. Egy kisebb szünetet követően délutántól többfelé várható eső, zápor. A kora esti óráktól északnyugat felől hideg levegő áramlik be, aminek a hatására egyre nagyobb területen halmazállapotot válthat a csapadék, emiatt havas eső, elsősorban a hegyekben havazás is előfordulhat. Az északnyugati szelet sokfelé élénk, az Észak-Dunántúlon erős, viharos lökések kísérhetik. A maximum-hőmérséklet 5 és 13 fok között várható, nyugaton lesz a hidegebb, délkeleten pedig a legenyhébb az idő.

Vasárnap délelőttig felhős idő várható, majd egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet. Reggelig több helyen lehet vegyes halmazállapotú csapadék: eső, havas eső, hó (vizes, tapadó), majd napközben egyre kevesebb helyen lehet zápor, néhol hózápor. Az északnyugati, északi szelet több helyen erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Hajnalra -2 és +3 fok közé hűl le a levegő, majd a délutáni órákban általában 4, 9 fokot mérhetünk.