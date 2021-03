Újabb havazásra számíthatunk

A télies idő még nem ért véget, az ország bizonyos részein a következő napokban is számíthatunk havazásra - olvasható ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből. Szerdán napközben a keleti megyékben erősen felhős vagy borult lesz az ég, és néhol eső is előfordul, a középső országrészben és a Dunántúlon azonban napos időre van kilátás gomoly- és fátyolfelhőkkel. Elszórtan alakulhat ki zápor, a hegyekben hózápor. Napközben az összefüggő felhőzet határvonala lassan nyugat felé tolódik, estére a Duna vonalát is elérheti. Az északnyugati, északi szelet erős, a Dunántúlon és a Zemplén környezetében viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 11 fok között valószínű. Késő estére 0 és +5 fok közé hűl le a levegő.

Marad a változékony idő

Csütörtökön a Dunántúl nyugati részén hosszabb napos időszakok is lehetnek, másutt általában erősen felhős, a Tiszántúlon borult lesz az ég. Hózápor, záporeső elsősorban a Duna-Tisza közén alakulhat ki helyenként. Az északi szelet több helyen erős lökések kísérik. Kora délutánra 5 és 10 fok közé melegszik fel a levegő.

Szeszélyes, változékony időre számíthatunk a következő napokban. Fotó: Getty Images

Pénteken nagyobbrészt erősen felhős időre számíthatunk, de hosszabb-rövidebb időszakokra már mindenütt kisüthet a nap, elszórtan azonban hózáporra is számíthatunk. A szél északiról keletiesre fordul, többfelé megélénkül. Hajnalban -7 és +1, délután 5 és 10 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén szintén változékony időnk lesz, főleg a déli országrészben lesz nagyobb esély csapadékra vagy akár hózáporra.