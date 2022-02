Újabb havazás várható

Szeles és csapadékos idő várható a következő napokban, helyenként havazásra is készülhetünk - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. Az éjszakák továbbra is fagyosak maradnak.

Újabb adag hó érkezhet

Kedden napközben felhőátvonulásokra számíthatunk több-kevesebb napsütéssel. Helyenként alakulhat ki zápor, hózápor. Az északi, északnyugati szelet a Dunántúlon erős, néhol egy-egy viharos közeli lökés is kísérheti. Késő délután, este átmenetileg csillapodik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 3 és 7 fok között várható, de a felhősebb, szélcsendes keleti tájakon egy-két fokkal hidegebb is lehet. Késő este -4 és +3 fok közötti értékeket mérhetünk, a kezdetben derült északkeleti megyékben lesz a hidegebb.

Az ország bizonyos pontjain ismét havazásra számíthatunk. Fotó: Getty Images

Szerdán már szakadozik a felhőzet, az esőzés legkésőbb a déli órákra mindenütt megszűnik, és napközben a felhőátvonulások mellett több-kevesebb napsütés valószínű szórványosan záporral, hózáporral. A Tiszántúlon és az északkeleti megyékben azonban még este is maradhatnak borult tájak. Az északnyugatira forduló szél a Tiszántúl és az északkeleti megyék kivételével megerősödik, a Dunántúlon és a Duna vonalában viharos széllökésekre is számítani kell. A kora délutáni órákban általában 5, 12, a keleti határvidéken és az északkeleti megyékben csupán -1, +4 fokot mérhetnek.

Csütörtökön a nap második felében nyugat felől vastagabb melegfronti felhőzet érkezik. Napközben inkább csak néhol fordulhat elő zápor, hózápor, majd estétől elsősorban az északi megyékben fordulhat elő gyenge vegyes halmazállapotú csapadék. Reggel, délelőtt a Dunántúlon többfelé erős lökések kísérik északnyugati, északi szelet, később ott is mérséklődik a légmozgás. A minimum-hőmérséklet többnyire -4 és +2 fok között várható, de a fagyzugos helyeken -7, -8 fok is lehet. A maximum általában 3 és 8 fok között valószínű, de az északkeleti tájakon egy-két fokkal hidegebb is lehet.