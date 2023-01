Újabb esős napok várhatóak

A megszokottnál enyhébb, de többnyire borongós és csapadékos időre számíthatunk a következő napokban is – írja a Kiderül.

Szükség lesz az esernyőre

Szerdán a keleti országrészben felhősebb, másutt gyengén felhős, vagy derült idő valószínű. Kora délelőtt délkeleten is megszűnik a csapadék, azonban az átmeneti csapadékszünetet követően éjszaka újabb csapadékzóna érkezik. Az északnyugati, északi szél napközben délire, délnyugatira fordul és fokozatosan gyengül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 10 fok között valószínű. Késő estére -4 és +5 fok közötti értékeket mérhetünk.

Borongós és csapadékos időre számíthatunk. Fotó: Getty Images

Borult lesz az ég az ország nagy része felett csütörtökön is, majd egy napközbeni átmeneti felhőzetcsökkenést követően nyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Országszerte csapadékra is számíthatunk, délutánra a középső megyékben is eláll az eső. A délnyugati, illetve az átmenetileg északnyugatira forduló szelet időnként élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 10 fok között alakul, északnyugaton számíthatunk az enyhébb időre.

Több helyen előfordulhat eső, zápor a pénteki nap során, főleg az Északi-középhegységben helyenként havas eső, hó is hullhat. A déli, délnyugati szél sokfelé megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 10 fok között várható.

