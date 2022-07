Tovább fokozódik a kánikula

Folytatódik a melegedés a héten, érdemi csapadék továbbra sem várható - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből. Többfelé 35 Celsius-fok felett alakulnak a maximumok, egyes országrészekben a 40 fokot is megközelíti majd a hőmérő higanyszála.

Tikkasztó hőség várható

Hétfőn, kedden és szerdán is többnyire derült, napos, csapadékmentes idő várható. A legalacsonyabb hőmérséklet hétfőn általában 9 és 14, kedden 10 és 18, szerdán 12 és 20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos tájakon ennél több fokkal hidegebb, míg a vízpartokon, belvárosokban, magasabban fekvő részeken pár fokkal melegebb is lehet. A csúcsértékek hétfőn 27 és 32, kedden 29 és 34, szerdán 32 és 37 fok között alakulnak.

Tikkasztó hőség várható a következő napokban. Fotó: Getty Images

Csütörtökön a sok napsütés mellett gomolyfelhők képződnek, azokból legfeljebb a Nyugat-Dunántúlon és az Északi-középhegységben alakulhat ki kevés helyen zápor, zivatar. A szél is megélénkül, többfelé megerősödik. A hajnali 15-24 fokról délutánra 33 és 38 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken napos idő valószínű, csapadéknak kicsi az esélye. Hajnalban 15-23 fok várható, délutánra 30 és 35 fok közé melegszik a levegő.

Szombaton is napos időre van kilátás, csapadék nélkül. Helyenként élénk, erős lehet a légmozgás. A minimumok 14 és 23, a maximumok 31 és 36 fok között várhatók. Vasárnap a sok napsütés mellett erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A szél megélénkül, helyenként erős is lehet. A hőmérséklet hajnalban 16 és 24, délután 31 és 38 fok között várható - olvasható az előrejelzésben.