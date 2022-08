Tovább fokozódik a hőség, a szombat lesz a legdurvább

Csütörtökön derült vagy legfeljebb gyengén gomolyfelhős, napos, csapadékmentes idő valószínű – ígéri a Kiderül előrejelzése. A keleti, északkeleti szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul, késő estére 21 és 27 fok közé hűl a levegő.

Pénteken derült, napos, száraz idő várható, csak helyenként jelenhet meg kevés fátyol-, illetve gomolyfelhő. Néhol az északkeleti, keleti szél megélénkülésére lehet számítani. Délutánra 31 és 37 fok közé melegszik fel a levegő.

Folyamatosan melegszik az idő. Fotó: Getty Images

A szombat nagyrészt napsütéses lesz, de északnyugat felől egy front szakadozott felhőzete érkezhet, előtte pedig az ország délkeleti felén erőteljesebb lehet a nappali gomolyfelhő-képződés. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar (legkisebb eséllyel az Alföldön), az északi szél megélénkül, többfelé megerősödhet. A hajnali 17, 23 fokról délutánra 30 és 38 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Vasárnap hazánk nagy részén számítani lehet több-kevesebb napsütésre a fátyol- és gomolyfelhők mellett, de átmenetileg erősen felhős területek is előfordulhatnak. Szórványosan zápor, zivatar is kialakulhat, és az északi, északkeleti szél is többfelé megerősödik. Hajnalban 16, 23, délután 28, 34 fok valószínű.

.