Több helyen is zivatar lesz. Mutatjuk, hol és mikor

Csütörtökön fátyol-, illetve gomolyfelhők zavarják a napsütést, utóbbiakból ráadásul az északi, északkeleti tájakon záporra, zivatarra is lehet számítani – olvasható a Kiderül előrejelzésében. Nagyobb területen megélénkül a déli, délkeleti szél, emellett záporok, zivatarok környezetében erős vagy viharos lökésekre is készülhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 21 és 27 fok között várható, késő este 11 és 19 fok közötti értékeket mérhetünk.

Több helyen is zivatar lesz. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

Pénteken az ország nagy részén fátyolfelhős idő valószínű szűrt napsütéssel, emellett gomolyfelhők is képződnek. A nap első felében néhol, majd egyre több helyen várható záporeső, zivatar (a Dunántúlon és az északi, északkeleti megyékben nagyobb, délkeleten kisebb eséllyel). Zivatarok környezetében erős széllökések lehetnek. Délután 20, 27 fokot mérhetünk.

Mire számíthatunk hétvégén?

Szombaton a Dunántúl nagy részén vastagabb, összefüggőbb lehet a felhőzet, másutt elsősorban gomoly- és fátyolfelhőkre számíthatunk. A Dél-Alföldön kevesebb, máshol több helyen valószínű eső, zápor, zivatar. Zivatarok környezetében átmenetileg megerősödhet a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 13, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 26 fok között valószínű.

Vasárnap a fátyolfelhők mellett több helyen erőteljesebb gomolyfelhő-képződés várható, emellett az ország nagy részén több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Szórványosan zápor, zivatar is előfordulhat. Helyenként megélénkül az északi, északkeleti szél, zivatar térségében pedig erős széllökések is lehetnek. Hajnalra 8 és 13 fok közé hűl le a levegő, délután 19 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk.