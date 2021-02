Tavaszias lesz az idő, mégis fázni fogunk

Délkeleten is csökken a felhőzet, jellemzően több órás napsütésre számíthatunk, amelyet csak kevés fátyol-, illetve gomolyfelhő zavarhat meg. Reggel még a keleti és a déli határ mentén kisebb eső előfordulhat, de délutántól már száraz lesz az idő - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzésében. Az átvonuló hidegfront hatására főként az ország északi, északkeleti harmadán, felén (Dunántúl északkeleti tájai, főváros térsége, Északi-középhegység, az Alföld északi része) nagyobb területen is viharossá fokozódik a szél. A legerősebb széllökések meghaladhatják a 65-75, a hegyvidéki tájakon helyenként akár a 80-90 km/h-t is. Délutántól, estétől aztán fokozatosan csillapodik a szél.

A napsütés ellenére is szükség lesz a kabátokra egy átvonuló hidegfront miatt. Fotó: Getty Images

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10, 16 fok között alakul, északkeleten ennél hidegebb, míg délen melegebb is lehet. Késő estére 0 és plusz 7 fok közé csökken a hőmérséklet. Egyre vastagabb felhők érkeznek fátyolfelhőzetre, így reggelre jórészt mindenütt beborul az ég, foltokban pára, köd képződhet. Elsősorban az északi megyékben, a középső országrészben számíthatunk gyenge intenzitású esőre. A szél fokozatosan mindenütt mérséklődik, hajnalra mínusz 2, plusz 7 fok közé csökken a hőmérséklet.

Visszatér az eső és a havas eső

Pénteken napközben már erősen felhős vagy borult lesz az ég, de az ország délnyugati felén hosszabb-rövidebb időszakokra kisüthet a nap. Délután elsősorban a Dunától keletre fordulhat elő eső, az északkeleti határnál már beszivároghat némi hideg levegő, így ott havas eső is eshet. Helyenként megélénkül a délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 11 fok között alakul, de délnyugaton 12, 16 fokot is mérhetnek.