Tartsuk magunknál az esernyőnket

A következő napokban is szeszélyes, változékony időre számíthatunk - olvasható ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből. A hétvégén ismét országszerte szükség lehet esernyőre.

Csütörtökön még többfelé napos lesz az idő, de északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és a Nyugat-Dunántúlon alakul ki több helyen eső, zápor, egy-egy beágyazott zivatar sem kizárt. Az északnyugatira forduló szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 25 fok között várható, de a felhősebb északnyugati tájakon csak 17, 19 fok valószínű. Késő estére 12, 18 fok közé hűl le a levegő.

Esős hétvége jön

Péntek reggel az Alföldön és északkeleten lehet még felhős az idő, ott néhol kisebb eső, zápor is előfordul, majd megszűnik a csapadék, és ott is kisüt a nap. Napközben erőteljes gomolyfelhő-képződés zavarja a többórás napsütést, amiből csak néhol alakulhat ki záporeső, kis eséllyel zivatar is. Az északi, északnyugati szél időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között valószínű.

Változékony, helyenként csapadékos időnk lesz a hétvégén is. Fotó: Getty Images

Szombaton már országszerte felhős idő lesz, elszórtan lehet zápor, esetleg zivatar. Az északnyugati, északi szél sokfelé megélénkül, néhol megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6, 13, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul. Hétvégétől időjárásunkat egy magassági hidegörvény alakítja, így az előrejelzések bizonytalansága a szokásosnál nagyobb. Vasárnap azonban már több helyen, főképp az ország nyugati és déli részén számíthatunk sok esőre. Az északias szél időnként megélénkül. Hajnalban 8, 14, a délutáni órákban 15, 21 fok lesz a jellemző. A csapadékos tájakon lesz a hűvösebb.