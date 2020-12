Szeszélyes lesz az időjárás

Nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég ma, de délelőtt még a Tiszántúlon, késő délután az Alpokalján rövid időre kisüthet a nap. Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése szerint, főként a középső tájakon (Duna-Tisza köze, Északi-középhegység) számíthatunk esőre, délután a Dunántúlon már el is állhat. A délkeleti szelet délelőttig a Győr-Szeged vonal széles sávjában erős lökések kísérik, később fokozatosan mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 12 fok között várható, az Északi-középhegység térségében valószínű a leghidegebb idő. Késő estére 2 és 7 fok közé hűl le a levegő.

Kissé kiszámíthatatlan, esős, néhol napsütéses időre számíthatunk. Fotó: Getty Images

Köd és elvétve gyenge eső

A Dunántúlon csökken a felhőzet, sokfelé kitisztul az idő, ezzel együtt azonban az Alpokalján akár kiterjedtebb köd is képződhet. Keleten továbbra is felhős marad az ég, az éjszaka első felében pedig még többfelé, kedd hajnalban már inkább csak a Tiszántúlon és az Északi-középhegység vidékén fordulhat elő gyengülő eső. A délkeleti szél élénk marad, de a Tiszántúlon és egészen nyugaton lehetnek szélcsendes tájak is. A hőmérséklet késő este 2 és 7, hajnalban -1 és +6 fok között alakul.

Délelőtt napsütés, délután eső

Kedden napközben szakadozik, csökken a felhőzet, hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, majd délután a Nyugat-Dunántúlon megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Délelőtt keleten is megszűnik a csapadék, délután, este a nyugati határvidéken lehet eső, zápor. A délkeleti, keleti szél megélénkül, a Dunántúlon, a Bakonyban néhol időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul, de északkeleten kissé hidegebb is lehet.

Megérkezik mindenhová az eső

Szerdán fokozatosan mindenütt megnövekszik a felhőzet, délelőtt északkeleten még hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Délnyugat felől egyre többfelé várható eső, zápor, északkeletre csak estefelé érkezik meg a csapadék. A keleti, délkeleti szél élénk lesz, főleg a Dunántúlon meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +3, a legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 10 fok között alakul, nyugaton lesz a hidegebb.