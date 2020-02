Szeszélyes időnk lesz

Bár sokfelé kellemes, napsütéses idővel indult a nap, délután már többnyire erősen felhős vagy borult égre számíthatunk - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat. Délutánig a nyugati tájakon néhol kisebb eső előfordulhat, döntően eső valószínű, de estefelé a Dunántúlon havas esőre is készülni kell. Napközben az északi tájakon a délnyugati szelet kísérhetik élénk széllökések, majd késő délutántól északnyugatira fordul a szél, és a Dunántúlon helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 12 fok között valószínű. Késő estére 1 és 6 fok közé hűl le a levegő.

Esőre is havas esőre is számítani lehet a következő napokban. Fotó: Getty Images

Erős szél és változékony idő várható

Csütörtökön a reggeli órákban az ország keleti része felett vonul át egy csapadéksáv, amely fokozatosan kelet-délkelet felé helyeződik át: döntően esőre, záporesőre, helyenként havas esőre számíthatunk, de az Északi-középhegység magasabban fekvő részein hózápor is lehet. Az északnyugatira, északira forduló szelet több helyen élénk, a Dunántúlon olykor erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +4 fok között alakul, de a szélvédett nyugati határvidéken és az északi völgyekben ennél kissé hidegebb is lehet. Délután viszont már az ország déli részén a 11 fokot is elérheti a hőmérséklet.

Pénteken változékony idő várható, helyenként záporokkal, illetve viharossá fokozódó széllel. A hőmérséklet azonban tovább emelkedik, 4 és 12 fok között alakul, északkeleten lesz a hűvösebb.