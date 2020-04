Szeles hétfő jön

Vasárnap még többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Többfelé várható eső, zápor. A Dunántúlon és a középső országrészben zivatar is előfordulhat - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás-jelentésében.

Szeles hétfőre számíthatunk. Fotó: Getty Images

Délután északkelet felől egyre nagyobb területen eláll az eső, késő délután pedig a felhőzetcsökkenés is elkezdődik. Az északi, északkeleti szél napközben többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik, zivatar esetén viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 14 és 20 Celsius-fok között alakul, de délnyugaton még 20-26 fok is valószínű. Késő estére 8 és 15 fok közé hűl a levegő.

Gyengén felhős, napos idő lesz

Hétfőn mindenütt csökken a felhőzet, de délnyugaton még reggel is lesznek felhős tájak, így itt eső, zápor is előfordulhat. Napközben mindenhol gyengén felhős, napos idő lesz. Az északkeleti szél sokfelé élénk lesz, az Észak-Alföldön erős lökések kísérhetik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 8 fok között alakul, de északon a szélvédett helyeken -1, +2 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 17 fok között várható.