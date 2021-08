Sokan nem fognak örülni a hétvégi időnek

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint péntek délelőtt az ország nyugati kétharmadán már szakadozik, csökken a felhőzet, majd délután a frontális felhő- és csapadéksáv a keleti határt is elhagyja. Az ország nagy részén gomolyfelhők jelenhetnek meg az égen, amelyekből - leginkább az északkeleti megyében - záporok, néhol zivatarok alakulnak ki. A nyugatias szél többfelé élénk lesz napközben, zivatarok környezetében átmenetileg meg is erősödhet. A hőmérséklet kora délután 16 és 22, késő este 11 és 16 fok között valószínű.

Nem maradunk eső nélkül szombaton és vasárnap. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

Ilyen idő lesz hétvégén

Szombaton dél, délkelet felől egyre vastagabb, összefüggőbb felhőzet érkezik fölénk. Az ország északnyugati felén gomolyosabb lehet a felhőzet, ott több-kevesebb napsütésre is számítani lehet. Ami a csapadékot illeti: északnyugaton szórványosan valószínű záporeső, helyenként zivatar, délen és keleten viszont több helyen is számítani lehet esőre, záporra. A szél többnyire mérsékelt marad, csupán zivatarok környezetében lehetnek erős széllökések. A délutáni órákra általában 18 és 23 fok közé melegszik fel a levegő, de a tartósabban felhős, csapadékos délkeleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb marad az idő.

Jó hír, hogy vasárnap az összefüggőbb felhőzet kelet, északkelet felé távozik. Mögötte általában erőteljesebb gomolyfelhő-képződésre, emellett fátyolfelhőkre, illetve több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Napközben szórványosan alakulnak ki záporok, néhol zivatar is lehet, a nyugati, északnyugati szél pedig sokfelé megélénkül, zivatar térségében erős lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 13, a csúcshőmérséklet többnyire 18 és 23 fok között várható.

Hogy alakul a hétfői időjárás?

A következő hét több-kevesebb napsütéssel kezdődik, ám erőteljes gomolyfelhő-képződésre is számítani kell. Elszórtan zápor, zivatar is előfordulhat, a nyugati, délnyugati szél sokfelé megélénkül, zivatar térségében erős lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 19 és 24 fok között várható.