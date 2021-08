Sok csapadék hullik a napokban

Csütörtök délelőtt a legtöbb helyen még többórás napsütésre számíthatunk, délutántól azonban már töbnyire erősen felhős lesz az ég. Először északon, estére pedig már délen is beborul - derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos előrejelzéséből.

Itt számíthatunk esőre

A déli óráktól előbb az északi megyékben, később a nyugati, délnyugati országrészben is (késő este leginkább Vas, Zala és Somogy megye térségében) készülhetnünk esőre, záporesőre. Péntek hajnalig helyenként 20 milliméternél is több csapadék is hullhat. Az sem kizárt, hogy egy-egy hevesebb zivatar is lecsap ránk. Az Alföldön ugyanakkor kicsi a csapadék esélye. A nyugati, délnyugati szél északira fordul és megélénkül, a Dunántúlon néhol fel is erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 Celsius-fok között várható.

Péntek hajnalig helyenként 20 milliméternél is több csapadék is hullhat. Fotó: Getty Images

Egész héten kitart az őszies idő

Pénteken már az ország délkeleti, keleti részén is várható csapadék, a délnyugati, déli tájakon pedig akár felhőszakadás is lehet. Északkeleten záporral, néhol zivatarral is számolnunk kell. A nyugati, északnyugati szelet élénk, zivatarok közben akár erős lökések is kísérhetik. A minimum-hőmérséklet 8 és 15 fok között alakul, a délutáni órákban pedig általában 19-23 fokot mérhetünk majd. A tartósan felhős, csapadékos részeken azonban pár fokkal hűvösebb lesz.

Szombaton egy mediterrán ciklon hatására délnyugat felől egyre több és egyre vastagabb felhő érkezik fölénk, így a csapadék esélye jelentősen megnő. A szél többnyire mérsékelt marad, csupán zivatar idején lehetnek erős széllökések. A hajnali 6-13 fokról délutánra maximum 18-23 fokig melegszik a levegő.

Vasárnap az összefüggőbb felhőzet kelet felé elhagyja az országot, így már csak elszórtan fordulhat elő zápor, esetleg zivatar. A nyugati, északnyugati szél megélénkül, olykor erőssé is válhat. A csúcshőmérséklet 19 és 24 fok között valószínű.