Hétfőn a szakadozott felhőzet mellett az ország nagy részén néhány órás napsütésre is számíthatunk, délnyugaton azonban tartósan borult idő ígérkezik. Helyenként eső, zápor is előfordulhat, néhány területen a szél is megélénkül – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

Sok helyen marad a hűvös, borús idő, helyenként csapadék is várható. Fotó: Getty Images

A hét első munkanapján a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 19 és 25 Celsius-fok között várható. A tartósabban borongós, csapadékos tájakon azonban ennél hűvösebb időre számíthatunk. Késő estére többnyire 10 és 15 fok közé, hajnalra pedig 7-14 fokig csökken a hőmérséklet.

Keddtől visszajöhet a meleg

Kedden a gomoly- és fátyolfelhők mellett általában sok napsütés várható. Estig legfeljebb délen, délnyugaton, ezt követően viszont nyugat felől egyre többfelé várható zápor, zivatar. A déli, délnyugati szelet helyenként élénk, a zivatarok környezetében pedig akár viharos széllökések is kísérhetik. A legmelegebb órákban 23-28 fokot mérthetünk.

Szerdán is sok napsütésben lesz részünk, a felhős ég ellenére is. A záporok, zivatarok a hajnali órákra a keleti országrész fölé helyeződnek, a délelőtt folyamán viszont már arrafelé is csökken a csapadékhajlam. A hajnali 10-17 fokról 24-29 fokig emelkedhet a hőmérséklet.