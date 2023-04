Orvosmeteo: zivatarveszélyre figyelmeztetnek

Ma éjféltől az egész országra elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat zivatarveszély miatt. Az előrejelzés szerint erős szélre, villámlásra, sőt akár jégesőre is számíthatunk a nap folyamán.

Napsütésből zivatarba

A nap során azért az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett a legtöbb helyen több-kevesebb napsütés is várható - írja a Kiderül. Délelőtt még csak kevés helyen valószínű csapadék, majd a déli, délutáni órákban szórványos jelleggel záporok, zivatarok képződhetnek. Az északias szél már nagyobb területen megélénkül, helyenként megerősödik, nyugaton egy-egy viharos lökés is előfordulhat. Záporok, zivatarok környezetében is lehetnek viharos erejű széllökések. A csúcshőmérséklet 15 és 22 fok között várható. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl le a levegő.

