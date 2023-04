Orvosmeteo: panaszokat okoz a kettős fronthatás

Általában erősen felhős, a Nyugat-Dunántúlon kifejezetten borult időjárásra számíthatunk ma. Számottevő napsütés elsősorban az északkeleti országrészben várható, egy arrafelé a legkisebb a csapadék valószínűsége. Másutt többfelé kialakulhatnak záporok, néhol egy-egy zivatar is – olvasható a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala előrejelzésében. Sokfelé megélénkül, olykor meg is erősödik az északkeleti, északi szél. Záporok, zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 14 és 21 fok között alakul, de a Nyugat-Dunántúlon ennél hűvösebb, 10-13 fokos maximumokra van kilátás.

Többnyire felhős, csapadékos időjárásra számíthatunk az elkövetkező napok során. Fotó: Getty Images

Az orvosmeteorológiai helyzetet továbbra is egy hullámzó frontrendszer határozza meg. Kettősfronti hatásra kell készülni, ami az arra érzékenyek körében fejfájást, koncentrációs zavarokat és vérnyomás-ingadozást egyaránt előidézhet. Emellett a sok felhő miatt szabadtéren is alacsonyan alakul a hőérzet, dacára az akár 20 fok körüli csúcshőmérsékleteknek.

Holnapra erőteljes nappali gomolyfelhő-képződést jeleznek előre a meteorológusok. Több-kevesebb időre azonban a nap is kisüthet. Több helyen lehet záporeső, zivatar, érdemes lesz tehát esernyőt magadnál tartani. Ezenkívül a réteges, jól variálható öltözködésre is fordíts figyelmet, mert bár délutánra 15-21 fok közé melegszik a hőmérséklet, sokfelé azonban erős lehet az északi, északkeleti szél.

