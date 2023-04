Orvosmeteo: kettősfront miatt hasogathat a fejed

A Dunántúl nyugati, északnyugati harmadán összefüggő maradhat ma a felhőzet, másutt viszont hosszabb-rövidebb időszakokra kibújhat a nap. Ezzel együtt országszerte erőteljes gomolyfelhő-képződés várható a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala előrejelzése szerint. Több helyen előfordulhatnak záporok, zivatarok, valamint a déli, délnyugati szél is időnként megélénkülhet. Zivatarok környezetében erős széllökések is lehetnek. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 12 és 17 fok között alakul, de a Dunántúl tartósan felhős területein ennél alacsonyabb értékeket lehet majd mérni délután is.

Többfelé kialakulhatnak ma is záporok, zivatarok a meteorológusok szerint. Fotó: Getty Images

Ami az időjárás egészségügyi hatásait illeti, jelenleg egy hullámzó frontrendszer határozza meg a helyzetet. A sok felhő csökkenti a hőérzetet a szabadban. Emellett a kettőfronti hatás az arra érzékenyek körében felerősítheti az ízületi fájdalmakat, reumatikus panaszokat, továbbá sokaknál jelentkezhet fejfájás. Az autós közlekedésben koncentrációs panaszok és megnövekedett reakcióidő fokozhatja a balesetveszélyt. Vezess óvatosan!

Holnap délnyugaton jobbára erősen felhős, borult időre van kilátás, míg északkelet felé haladva kevesebb lesz a felhő, így több órára kisüthet a nap. Északon hajnalra ködfoltok képződhetnek, majd napközben délnyugaton lehet szórványosan eső, záporeső, akár egy-egy zivatar. Sokfelé megélénkül, néhol időnként meg is erősödhet az északi, északkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 21 fok körül alakul, de nyugaton, délnyugaton, ahol tartósabbnak bizonyul a csapadék, ettől több fokkal elmaradhatnak a maximumértékek.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!