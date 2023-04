Orvosmeteo: kettősfront kíséri a melegedést

Napsütéses, koratavaszi időre számíthatunk húsvéthétfőn, csapadékra csak kevés helyen kell készülni - olvasható ki a Kiderül előrejelzéséből. Az ország bizonyos részein ugyanakkor kettősfronti hatás érvényesül.

Enyhe idő kettősfronti hatással

Hétfőn napközben a legtöbb helyen többórás napsütés várható gomolyfelhőkkel. Ezzel szemben a keleti, északkeleti megyék fölé vastagabb felhőzet érkezik, ezért ott kevesebb napsütés lehet, és eső, záporeső, sőt néhol zivatar is kialakulhat. Az északi, északkeleti szél többfelé megélénkül. A csúcshőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Késő estére 3 és 8 fok közé hűl le a levegő.

Magyarországtól keletre egy légörvény vonul el, ezért a keleti megyékben kettős fronthatás várható. Az időjárási változásokra érzékenyebbeknél fejfájás jelentkezhet, sokak éjszakai pihenését is megzavarhatják a fronthatások, ami miatt másnap fáradtabbak lehetnek a megszokottnál. A fejfájás mellett sokaknál ízületi panaszok is jelentkezhetnek. A keleti országrészben zápor, zivatar előfordulhat, érdemes lesz esetnyőt is magunknál tartani, és továbbra is fontos a réteges öltözködés.

