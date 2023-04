Záporra, zivatarra és erős szélre is figyelmeztetnek a Kiderül időjárás-előrejelzésében, az ország bizonyos részein jégeső is hullhat. A régiót egy hidegfront is elérte, a következő napokban pedig tovább csökken a hőmérséklet.

Hétfőn már korareggeltől borús idő köszöntötte az ablakon kipillantókat, a nap folyamán pedig többfelé, több hullámban várható eső, zápor vagy zivatar. A délies, majd az ország nyugati felén az északnyugatira forduló szelet többfelé kísérhetik élénk, erős lökések. Zivatarok környezetében is előfordulhat átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 22 fok között valószínű, a tartósabban csapadékos északkeleti tájakon lehet a hűvösebb. A levegő késő estére 8-12 fok közé hül. Ez a tendencia a hét közepéig folytatódhat, mikorra az ország bizonyos részein a hajnali fagyok is visszatérhetnek.

Megterhelő lesz a hidegfront

A lehűlést az a hidegfront váltja ki, amelyik most érte el a Kárpát-medencét. Az időjárásra fokozottan érzékenyek körében a következő napokban felerősödhetnek bizonyos tünetek: sokakat gyötörhet fejfájás, különböző görcsök, és féleg a korareggeli órákban az ízületi fájdalmak is intenzívebbé válhatnak. A légnyomás kezdetben csökken, majd emelkedni fog, ez pedig szintén okozhat kellemetlenségeket.

