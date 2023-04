Orvosmeteo: gondot okozhatnak a fagyos hajnalok

Az ország egyre nagyobb részén süthet ki a nap, az idő azonban hűvös marad kedden is a Kiderül előrejelzése szerint. A frontérzékenyeknél kellemetlen tünetek jelentkezhetnek.

Öltözzünk rétegesen

Kedden napközben az ország délkeleti, keleti része fölé többnyire vastag, zárt felhőzet húzódik. Az északnyugatabbra fekvő területeken naposabb idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. Döntően a délkeleti, keleti tájakon fordulhat elő változó halmazállapotú csapadék. Az északi szél továbbra is sokfelé lesz erős, a Nyugat-Dunántúlon és a Bodrogközben viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 10 fok között valószínű. Késő estére -4 és +5 fok közé hűl le a levegő.

A hűvös reggelek miatt sokan megfázhatnak. Fotó: Getty Images

Az előrejelzések szerint továbbra is lehűlés várható, a hajnalok nagyon hűvösek, ami miatt javasolt rétegesen öltözködni. A frontérzékenyek továbbra is kellemetlen tüneteket tapasztalhatnak. Fejfájás, fáradékonyság is sokakat gyötörhet, a hideg idő miatt az ízületi fájdalmak is felerősödhetnek a délelőtti órákban. Időnként megerősödhet a szél, ami csökkenti a hőérzetet, és a megfázás veszélye is nagyobb.

