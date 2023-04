Orvosmeteo: gondot okozhat az újabb lehűlés

Vasárnap általában többórás napsütés várható a fátyol- és gomolyfelhők mellett, de az ország egyes részein zártabb maradhat a felhőzet - írja a Kiderül. A Duna mentén és a Dunától keletre többfelé kell záporra, zivatarra is számítani, másutt kevesebb helyen lehet csapadék. Az északias szél sokfelé élénk, a Dunántúlon, északkeleten és zivatarok körül erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 13 és 17 fok között valószínű. Késő estére 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet.

A hajnalok hűvösebbek lehetnek az ilyenkok megszokottnál. Fotó: Getty Images

Újabb lehűlés terheli a szervezetet

A következő napokban újabb lehűlés érkezik, ami sokak szervezetét megterhelheti. Az időjárás napközben csalóka lehet, ajánlott a réteges öltözködés, hiszen könnyen megfázhatunk. A frontérzékenyek ezeken a napokon is kellemetlen tüneteket tapasztalhatnak. Sokaknál jelentkezhet indokolatlan mértékű fáradtság, illetve a fejfájásos panaszok is felerősödhetnek, főleg a keringési panaszokkal élők körében. A légnyomás is tovább emelkedik.

