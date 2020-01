Ónos eső és hó jön

Ónos eső veszélye miatt adott ki figyelmeztetést több megyére az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön. Előrejelzésük szerint az éjszaka második felétől csütörtök délutánig főként az ország északkeleti, északi harmadán kis mennyiségű, vegyes halmazállapotú csapadék valószínű. Az ónos eső, fagyott eső mellett elsősorban az északkeleti határvidéken kevés hó is hullhat.

Ónos esőre figyelmeztet a meteorológiai szolgálat, helyenként hó is hullhat. Fotó: iStock

Ónos eső veszélye miatt Budapestre, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést. Az előrejelzés szerint a legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 7 és mínusz 1 Celsius-fok között alakul, de északkeleten, keleten hidegebb is lehet. A nappali hőmérséklet többnyire mínusz 1 és plusz 6 fok között valószínű.

Borús napok jönnek

A hét utolsó napjaiban is felhős, borús, helyenként csapadékos időre kell készülnünk. Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 1 és 10 fok között várható, délnyugaton, délen lesz napközben a melegebb. Szombaton az északnyugati szél nagy területen megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +2 és -5 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 4 és 9 fok között várható, de északkeleten néhány fokkal hidegebb tájak is lesznek. Hasonló időnk lesz vasárnap is, a hőmérséklet viszont az ország egyetlen pontján sem haladja meg a 7 fokot.