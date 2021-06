Nyárias meleg jön

A korábbi hetek borongós, hűvös időjárása után a következő napokban végre hosszabban élvezhetjük a napsütést - olvasható ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből. Csütörtökön többnyire napos időnk lesz gomolyfelhőkkel, amelyek délután helyenként átmenetileg jobban is összeállhatnak. Minimális eséllyel délután az Alpokaljára besodródhat egy-egy zápor, esetleg zivatar, máshol nem lesz csapadék. Az északi, északkeleti szél a Dunától keletre és Sopron térségében megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 26 fok között alakul. Késő estére 10 és 17 fok közé hűl le a levegő.

Akár 29 fok is lehet

Hasonlóan alakul a pénteki időjárás is, az ország döntő részén nem lesz csapadék, de elvétve jelentéktelen futó zápor esetleg előfordulhat. Az északi, északkeleti, Sopron körül a déli szél olykor megélénkülhet, egyébként mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 27 fok között alakul.

A következő napokban tovább emelkedik a hőmérséklet. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

Szombaton már országszerte felhős lesz az idő, de azért a nap is elúbújik majd időnként. Zápor, zivatar helyenként alakulhat ki a képződő gomolyfelhőkből, erre valamivel nagyobb esély a nyugati határvidéken, illetve az északi, északkeleti megyékben mutatkozik. A déli szél a Nyugat-Dunántúlon időnként megélénkül, emellett zivatarok környezetében átmenetileg erős, esetleg viharos széllökések is előfordulhatnak. A minimum-hőmérséklet döntően 8 és 15 fok között szóródik, de a hidegre érzékeny helyeken akár ennél több fokkal alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. A maximum-hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.

Vasárnap már szórványosan záporok, zivatarok is előfordulhatnak, de marad a többnyire felhős, helyenként napsütéses idő. Időnként megélénkül a délkeleti szél, emellett zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között valószínű, 25 fok alatti maximumok a tartósabban felhős vidékeken fordulhatnak elő.