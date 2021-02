Nem ússzuk meg szárazon a szerdát

Szerdán túlnyomóan borult lesz az ég, továbbra is szinte országszerte valószínű csapadék. Döntően esőre kell számítani, de főleg a reggeli, délelőtti órákban az északi megyékben és a főváros térségében átmenetileg ónos eső is előfordulhat helyenként - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése. Az északnyugati tájakon és az Északi-középhegységben lehet vegyes csapadék, ami átmenetileg visszavált esőbe, majd estétől a Dunántúl északnyugati részein a beáramló hideg levegő hatására ismét havas esőre, hóra kell számítani, éjfélig körülbelül 5 cm hó hullhat. Délutánig a délkeleti szelet élénk lökések kísérhetik, majd késő délutántól a Dunántúlon mind nagyobb területen fordul északira, északnyugatira a szél, amely estétől egyre nagyobb területen viharossá is fokozódik. Az Alpokalján, késő este a Dunántúli-középhegységben is viharos (70-85 km/h-ás) lökések kísérik, ami a hóval fedett területeken hófúvást eredményezhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország északi felén 0 és plusz 6, a déli megyékben 7 és 11 fok között alakul. Késő este mínusz 4 és plusz 7 fok várható, de északnyugat felől gyorsan csökken a hőmérséklet.

Országszerte csapadékos időjárás várható, az esernyőt ne felejtsük otthon! Fotó: Getty Images

Havat és fagyot hoz az este

Éjszaka túlnyomóan borult lesz az ég. Északnyugat felől a hideg levegő beáramlásával - viszonylag gyorsan - egyre nagyobb területen vált át az eső havazásba. A halmazállapotváltás határa egyre keletebbre tolódik, amely mentén átmeneti fagyott, ónos eső is hullhat. Reggel már csak a Tiszántúlon marad jellemző a vegyes halmazállapotú csapadék, ezzel együtt viszont nyugaton már megszűnőben lesz havazás. A szél nagy területen északnyugatira fordul, megerősödik, majd viharossá fokozódik, a Dunántúli-középhegység térségében erősen viharos széllökések is lehetnek. A Nyírségben északi lesz a jellemző szélirány, de ugyancsak erős, viharos széllökések várhatók. Ahol kellő mennyiségű hóréteg kialakul, ott hófúvás is előfordulhat, ezért fokozottan figyeljenek a közlekedésben résztvevők! A késő esti mínusz 4, plusz 7 fokról hajnalra mínusz 9 és plusz 3 fok közé csökken a hőmérséklet, a délkeletet éri el lekésőbb a hideg légtömeg, így ott lesz enyhébb a hajnal.

Nyugaton napsütés, keleten eső lesz

Nyugaton már reggel, délelőtt egyre nagyobb területen felszakadozik, csökken a felhőzet, és felhőátvonulások várhatóak a többórás napsütés mellett, a keleti, északkeleti megyékben viszont akár estig borult maradhat az ég. Az összefüggő csapadékzóna éjjel kelet felé halad, az esőt reggelig egyre nagyobb területen havazás, helyenként átmenetileg ónos eső válthatja. A Dunántúl nagy részén már reggelre megszűnik a csapadék. Napközben keleten is csökken a csapadékhajlam, de hózáporok helyenként még este is előfordulhat. Megerősödik, sokfelé viharossá fokozódik az északnyugati, északi szél. Éjszaka mínusz 8 és plusz 5 fok közé süllyed a hőmérséklet. A reggeli órákban mínusz 7, plusz 6 fokot mérhetünk, majd napközben az enyhébb keleti vidékeken is fagypont alá hűl a levegő.