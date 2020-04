Nem lesz nagy változás az időjárásban

Hétfőn napközben országszerte derült vagy gyengén fátyolfelhős, csapadékmentes időre van kilátás. Ám kora délelőtt délnyugaton még felhős idő várható kevés esővel - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. Az északi, északkeleti szél gyakran lesz élénk, az Alföldön meg is erősödik. A hőmérséklet kora délután 14 és 19, késő este 7 és 12 fok között várható.

Éjszaka is jobbára felhőtlen lesz az ég, csupán a délnyugati tájak fölött lehet kevés fátyolfelhő. Az északkeleti szél több helyen élénk marad, az Alföldön időnként egy-egy erős széllökés is előfordulhat. A hőmérséklet késő este 7 ás 12, hajnalban többnyire 2 és 7 fok között alakul, de északon, valamint az Alpokalján, a Kisalföldön -1, +2 fok is lehet.

Az előrejelzés szerint egész héten napsütéses időnk lesz. Fotó: Getty Images

A hét közepéig marad a szeles idő

Holnap is folytatódik a derült vagy gyengén felhős, napos idő, csapadék nem várható. Az északkeleti, keleti szelet sokfelé erős, az Észak-Alföldön és az Északi-középhegység térségében néhol viharos széllökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között várható.

Szerdán sem várható számottevő változás, a tartós napsütés mellett néhol erősebb széllöketre kell készülni. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 6 fok között valószínű, de a fagyzugosabb helyeken -2, -3 fokot is mérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között várható.

A középtávú előrejelzés szerint csütörtöktől már enyhül a szél és néhány gomolyfelhő társaságában marad a többnyire napos idő. A felmelegedés fokozatos lesz, hétvégére akár 23-26 fok is lehet napközben.