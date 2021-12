Csütörtökön napközben tovább folytatódik a felhőzet növekedése. Délelőtt még a déli és keleti országrészben maradhatnak kevésbé felhős területek, majd ott is fokozatosan beborul az ég - olvasható az Országos Meteorológia Szolgálat előrejelzésében. Napközben hószállingózás alakulhat ki, majd estétől, késő estétől az északkeleti megyékben havazás, míg északon másutt vegyes halmazállapotú csapadékhullás kezdődik. A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +4 fok között valószínű, késő estére +2 és -6 fok közé csökken a hőmérséklet.

Nem fogunk örülni a karácsonyi időjárásnak. Fotó: Getty Images

Ilyen idő lesz karácsonykor

Pénteken napközben leginkább az ország délnyugati területein szakadozhat fel a felhőzet, több-kevesebb napsütés is lehet. Főleg az ország északkeleti felén többfelé várható csapadék: általában eső, de a nap első felében az északi, északkeleti megyékben még havazás, havas eső, néhol ónos eső, fagyott eső is előfordulhat. Estétől elszórtan délnyugaton is számíthatunk esőre. Kora délután 2, 14 fokot mérhetünk.

Szombaton délelőtt vékonyabb, szakadozottabb, délutántól országszerte vastagabb lehet a felhőtakaró. A nap első felében szórványosan, majd többfelé valószínű eső, zápor. A délutáni, esti óráktól az északi, északkeleti megyékben helyenként havas eső, hó is hullhat, éjjel néhol ónos eső sem kizárt. Hajnalban -1, +8, kora délután általában 7, 12, északkeleten 2, 6 fok várható.

h i r d e t é s

Vasárnap nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, többfelé valószínű eső, zápor. A nap első felében az északi, északkeleti tájakon helyenként havas eső, hó is hullhat, hajnalban néhol ónos eső sem kizárt. Az északi, északkeleti szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban -4, +7, a kora délutáni órákban általában 4 és 10, északkeleten 1 és 3 fok között várható.