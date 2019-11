Nem fogunk örülni a hétvégi időnek

Pénteken a köd és rétegfelhőzet kiterjedése napközben ugyan csökken, de elsősorban a Nyugat-Dunántúlon és az északi megyékben akár tartósan is megmaradhat - írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat. A ködös tájakon szitálás előfordulhat. Emellett pedig a Tiszántúlon is felhős idő várható, és ott több helyen az eső is eleredhet. Összességében tehát csak kevés napsütés valószínű, az is főként a Dunántúl keleti részén, és annak tágabb környezetében. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 17 fok között valószínű. Késő estére 6 és 12 fok közé hűl le a levegő.

Felhős, esős, ködös idő várható. Fotó: iStock

Esős hétvégénk lesz

Szombaton változóan felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. Összességében szórványosan várható eső, zápor: délelőtt inkább a Dunántúlon, majd estefelé elsősorban az Alföldön. A déli, délnyugati szél megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 14 és 20 fok között alakul, de a Kisalföldön helyenként csupán 12, 13 fok valószínű.

Vasárnap kezdetben borult lesz az ég, majd késő délutántól dél felől csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, keleten és középen akár zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon az északnyugati, nyugati, másutt a délnyugati, déli szél lesz élénk, olykor erős. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 18 fok között alakul - kelet felé haladva a magasabb értékekkel.