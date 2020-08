Nem fogunk örülni a hétvégi időjárásnak

A mai nap folyamán a Dunántúl jó részén és a középső országrészben alapvetően felhős idő várható viszonylag kevés napsütéssel, hosszabb napos időszakokra elsősorban az északkeleti megyékben számíthatunk - olvasható az Országos Meteorológiai szolgálat rövidtávú előrejelzésében. Délelőtt a középső tájakon és az Alföldön eső és zápor lesz a jellemző. A délutáni óráktól pedig a Dunántúl nyugati és délnyugati felén a tegnap éjszakához hasonlóan újabb hullámban lehet számítani zivatarok kialakulására, melyeket szintén elsősorban felhőszakadás (20-40 mm), esetleg erős, viharos széllökés (40-70 km/h), egy-egy helyen apró szemű jég kísérhet. Emellett az északkeleti megyékben is előfordulhat néhol zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. Késő estére 18 és 23 fok közé hűlhet le a levegő.

Az ország nagy részén elkel majd az esernyő. Fotó: Getty Images

Hideg nem lesz a hétvégén, csak eső

Szombaton erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, emellett néhány órára a nap is kisüthet, ám továbbra is sok helyen kell záporra, zivatarra számítani. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de a Nyugat-Dunántúlon megélénkül az északi és északnyugati szél, egy-egy zivatar környezetében pedig viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13, 19 fok között alakul, nappal pedig 24-30 fokot mérhetünk majd.

Vasárnap már némileg javul a helyzet: gomolyfelhős, napos idő várható, szórványosan alakul ki zápor, zivatar. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13, 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26, 31 fok között valószínű.