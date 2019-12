Nem fog örülni a hétvégi időnek

A szabadtéri adventi programoknak nem igazán kedvez majd az időjárás - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből. Pénteken az ország nagy részén borult, párás, helyenként tartósan ködös idő várható. A magasabban fekvő tájak mellett a déli megyékben és a keleti határszélen is jó eséllyel felszakadozhat a felhőzet. A borult tájakon viszont néhol hószállingózás, ónos szitálás is előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire -4 és +3 fok között alakul, éjszakára pedig 0 és -6 fok közé hűl le a levegő.

Vasárnapig nem sok helyen élvezhetjük majd a napsütést. Fotó: iStock

Köd és hideg advent második hétvégéjén

Az ország nagyobb részén szombaton borult, párás, néhol tartósan ködös idő lesz, de kisebb körzetekben (nagyobb eséllyel a Dél-Alföldön és az Alpokalján) felszakadozhat a felhőzet, és átmenetileg kisüthet a nap. Számottevő csapadék legfeljebb északkeleten és a délkeleti határnál lehet, de kisebb ónos szitálás, hószállingózás bárhol kialakulhat. Mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában -3 és +2 fok között alakul, de ahol kisüt a nap, ott ennél melegebb lehet.

Vasárnap is marad a borult, párás idő, és ónos szitálásra, hószállingózásra is ugyanúgy számítani kell. Többnyire mérsékelt lesz a délies szél, de a Dél-Dunántúlon élénk lökések is kialakulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4 és +3, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában -2 és +2 fok között várható - kivéve azokon a szerencsés tájakon, ahol kisüt a nap, mert ott több fokkal melegebb is lehet.