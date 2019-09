Nem érdemes a lakásban maradni

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése szerint gomolyfelhős, napos időre számíthatunk ma. Zápor csupán helyenként fordulhat elő, viszont több helyen megélénkül az északnyugati, északi szél. A nappali csúcshőmérséklet 24-29 Celsius-fokot érhet el. Az ég éjszaka is túlnyomóan derült lesz, csapadék nem várható. Késő estére a levegő hőmérséklete 13-21, hajnalra 7-14 fokig süllyed vissza.

Alapvetően napos, kellemes időre lehet számítani az elkövetkező napokban. Fotó: iStock

Holnap is derült, legfeljebb gyengén felhős időre van kilátás, a melegebb tájakon akár 27 fokot is mérhetnek napközben. Ami a hétvégét illeti, szombaton egy erősen szakadozott felhősáv vonul át az ország felett észak felől. Néhol, leginkább a Duna-Tisza közén futó záporok is előfordulhatnak, illetve az északias szelet élénk vagy erős lökések kísérhetik. Jelentős lehűlésre ugyanakkor nem kell számítani: a legmagasabb nappali hőmérséklet 20-26 fok körül alakul - a déli országrészben lesz melegebb. Vasárnap már ismét csapadékmentes, napos időben lesz részünk.

Hasonlóan indul a jövő hét eleje is, bár kedden átmenetileg megnövekszik a felhőzet, sőt, helyenként egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat. Ezzel egyidejűleg megélénkül, illetve többfelé meg is erősödik az északnyugatira, északira forduló szél. Napközben azonban így is 20-26 fokig emelkedik majd a hőmérő higanyszála.